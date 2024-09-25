為未來併購鋪路！中信金10/11股臨會 提高資本額至3200億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 23:09

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「中新併」喊卡，但中信金原定 10 月 11 日股東臨時會照常舉行，今 (25) 日最新公告指出，通知書已寄出，「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」紀念品領取通路也出爐。此次股臨會將修改公司章程，資本額提高 900 億元，至 3200 億元，主要是因應未來業務發展及資本規劃需要，市場解讀，為未來併購做好準備。

中信金公開收購新光金申請案，9 月 16 日遭到金管會持四大理由予以緩議，也就是不通過，其中一項即是以換股為支付對價方式對雙方股東權益保障不足，外界解讀，未來金融機構公開收購案必須採全現金才有可能放行。

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台新金與新光金合併案正上演委託書大戰，雙方將在 10 月 9 日舉行股臨會。中信金股臨會則於 10 月 11 日登場，預計修改公司章程，目前額定資本額 2300 億元，預計將拉高至 3200 億元。

中信金日前提出公開收購新光金，每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元，以取得 10% 至 51% 股權，總金額上看 1314 億元 (現金 360 億元)，當時遭到外界質疑，若此次股臨會通過拉高資本額後，可望強化未來併購實力。

主管機關日前也釋出對於金融機構併購的態度與期待不會改變，未來不論中信金是否有併購計畫，對象哪怕不是新光金，仍會鼓勵金融機構良性併購、尊重市場秩序。