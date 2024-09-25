鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-0.18元，預估目標價為15.64元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.42元上修至-0.18元，其中最高估值1.28元，最低估值-0.62元，預估目標價為15.64元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.28(1.28)
|0.31
|0.31
|最低值
|-0.62(-0.62)
|-0.35
|0.28
|平均值
|-0.02(-0.2)
|0.1
|0.29
|中位數
|-0.18(-0.42)
|0.16
|0.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|251,674,510
|260,202,550
|229,838,680
|最低值
|211,835,000
|201,952,000
|229,554,780
|平均值
|221,701,290
|229,706,950
|229,696,730
|中位數
|216,785,060
|226,293,070
|229,696,730
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.01
|-2.76
|5.53
|0.17
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|211,740,557
|223,715,758
|350,076,690
|269,911,051
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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