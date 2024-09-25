可寧衛轉投資中台資源上市掛牌首日 漲幅一度達21%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-25 11:01

‌



全方位資源循環處理業者中台資源 (6923-TW) 今 ( 25) 日以每股 80 元上市掛牌交易，早盤以 97.5 元開出，漲幅並達 21.87%，盤中最低價爲 89.1 元，中台資源 2024 年 1-8 月營收已達 12.66 億元，逼近 2023 年全年營收的 12.72 億元，在 2024 年下半年的產能能利用率及營收提高的挹注之下，全年營收及獲利可望再獲突破。

同時，中台資源對一廠二期擴充產能，預計對一廠就可能固態廢棄物處理量能將擴增 40%。

‌



中台資源科技也是可寧衛 (8422-TW) 的重要轉投資事業之一，中台資源科技在 2024 年第二季營收 5.59 億元，毛利率 35.51%，季增 10.97 個百分點，年減 0.75 個百分點，稅後純益爲 1.39 億元季增 92.36%，年增 1.08 倍，單季每股純益達 1.68 元。中台資源科技 2024 年上半年營收 9.99 億元，毛利率爲 30.68%，年減 9.81 個百分點，稅後純益 2.12 億元，年增 41.12%，每股純益達 2.56 元。

中台資源目前共有三座廠，中台一廠於 2019 年開始設廠、2022 年取得操作營運許可，主要針對電子、化工、醫療等等產業，爲近年全台單一最大民營事廢焚化與發電設施 (廢棄物代碼共 262 項)。中台資源已決議對一廠進行產能擴充，預計對一廠就可能固態廢棄物產能擴增 40%，擴充新增的產能預計在 2026 年進入正式營運。

中台在既有三座廠累積的經驗下，公司在 2023 年也投入土壤汙染整治案，主要就是因為有二廠的熱脫附汞回收技術，一廠的焚化熱處理跟空汙處理系統，剛好可以用於土壤污染的整治工程。