00939填息再達陣9/27領息 股災以來強彈近1成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 12:16

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統一台灣高息動能 ETF(00939-TW) 於 9 月初進行第二次配息，每單位配發 0.063 元，今 (25) 日填息達陣，預計 9 月 27 日領息。00939 不僅兩次配息都完成填息，且自 8 月初股災以來股價反彈近一成，表現相對穩健，是市值 500 億元以上的大型高息 ETF 中漲幅最佳者。

00939 目前兩次配息，皆配發 0.063 元，分別已在 8/1、9/3 除息，皆完成填息，約 27.6 萬人受益。第三次除息預計在 10/2 (下周三)，每單位依舊配息 0.063 元，想參與此次配息的投資人，最後上車日為 10/1 (下周二)，息收預計 10/28 入帳。

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00939 追蹤指數共有 40 檔成分股，截至 8 月底止，前 3 大產業分別為：半導體 25.31%、通信網路 15.77% 及航運 9.61%。因投組涵蓋各產業高股息績優標的，分散且均衡，除了仍具備成長性產業外，在防禦性產業亦有所著墨，因此 00939 從 8/5 股災以來至昨日，波段反彈漲幅達 9.48%。