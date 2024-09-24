緯創小金雞全景軟體大啖資安商機 拚營收獲利增長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-24 18:31

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緯創 (3231-TW) 旗下小金雞資安軟體服務商全景軟體 (8272-TW) 預計 10 月上櫃，隨著日前台灣數十個公私部門單位遭親俄駭客的網路攻擊，資安議題更受大眾關注，全景預料，資安市場規模將不斷成長，有利推動今年營收和獲利均優於去年。

據工研院產業情報網統計，2022 年台灣資安產業市場規模約 688 億元，2026 年將成長至 1010 億元，2022-2025 年複合成長約 10.1%。

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全景軟體注於「網路安全」和「識別認證領域」，提供涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用以及物聯網安全等全方位的解決方案，去年成為首家通過「政府零信任架構設備鑑別功能符合性驗證」的資安廠商，至今已協助 34 家政府機關導入零信任架構。

全景軟體總經理楊文和說，做為全台少數通過國家資通安全研究院「身分鑑別」及「設備鑑別」兩階段認證的軟體公司，相當具競爭優勢，公司以零信任架構為核心，開發出一系列創新產品。

例如，CGTrust 零信任解決方案、IDExpert 身分認證系統、CGFIDO 無密碼快速認證系統等，可支援多種網路設備和應用系統，確保用戶身分及設備的雙重保護，服務本國銀行超過 90%。