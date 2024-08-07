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沖壓件廠鉅祥7月營收改寫歷史次高 年增32.1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 18:19

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鉅祥總經理林映碩。 (鉅亨網記者張欽發攝)

沖壓件廠商鉅祥 (2476-TW) 近年持續布局車用、醫療及光學產品及擴張產能以提升獲利能力，也顯現在營收表現上，鉅祥今 (7) 日公布最新營收資訊，在 7 月營收以 6.49 億元改寫歷史單月次高紀錄，月增 18.97%，年增 32.1%，2024 年 1-7 月營收 38.14 億元，年增 11.84%。

鉅祥除在桃園觀音取得新廠生產基地並準備加入精鍍製程之外，在中國大陸惠州及菲律賓的新產能將陸續開出，目前除亞弘電 (6201-TW) 已在馬尼拉利馬科技園區內設廠並規劃擴充生產線之外，鉅祥也訂約在此一園區 取得廠房，預計在 2025 年 2 月交付廠房，並預計在明年第二季底投產生產包括車用等金屬沖壓件，鉅祥將成為亞弘電在馬尼拉利馬科技園區內的新鄰居。


同時，鉅祥的上海廠更是接獲 AI 相關應用產品訂單， 法人圈預期，隨新產能加入，加上工控、車載及醫療營收比重逐漸上升，鉅祥未來營運、毛利率可逐步走高。目標是 2025 年達到 3C、車用和產業設備這三大產品比重各占三分之一。

鉅祥 2024 年第二季營收 16.49 億元，季增 17.37%，年增 14.33%，法人圈預估鉅祥第二季毛利率將較首 30.09% 走高，同時，平穩的匯率及有利的產品組合也將推升獲利的正向成長，鉅祥預計在 8 月 9 日公布最新的財報資訊。

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