〈台幣〉人行放水亞幣轉強 股匯翻揚收31.966元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 19:04
中國央行宣布降準、降息、下調存量房貸利率，祭出寬鬆貨幣政策刺激經濟，激勵人民幣強勢升值，在外資回流下，新台幣、韓元等亞幣同步走升，新台幣兌美元終場收在 31.966 元，升值 6.7 分，但整體交投偏淡，台北及元太外匯市場總成交值 15.185 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.04 元，呈現先貶後升，早盤最低下探 32.071 元，隨著台股由黑翻紅，下午匯價亦翻轉，衝破 32 元整數大關，最高來到 31.96 元，出口商在月底有實質拋匯需求，外資回頭匯入、但成交量能不大，整體來說，觀望氣氛偏濃。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數回跌 0.31%，日元重貶 0.54%，人民幣受人行放水因素帶動，強勢升值 0.31%，新台幣、韓元約升值 0.21-0.22%，新加坡幣亦升值 0.19%，亞幣除日元外普遍走揚。
市場聚焦美國本周公布的最新核心個人消費支出 (PCE) 數據，7 月消費者支出放緩，支持了聯準會的降息行動，預期 8 月個人支出將較上季成長 0.3%，繼 7 月較上季成長 0.5% 後，個人收入預計將月增 0.4%。
此外，聯準會主席鮑爾在內等多位聯準會成員，也將在本周密集發表談話，投資人關注官員是否透露關於未來利率路徑的進一步線索。
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