〈台幣〉不升反貶探逾1周低點 匯銀：美元買盤二大勢力導致

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 18:28

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台北股匯今 (23) 日走勢脫鉤，新台幣兌美元匯率主要受到投信大量投資款匯出的影響，使得匯價一路走低，終場收在 32.033 元，貶值 7.1 分，為逾一周以來的低點；至於為何美國降息，美元不跌、反而持穩？匯銀人士說明，除了投信因素外，最大原因在於中東地緣政治風險升高，資金會停泊在具避險性質的美元或日元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.98 元，隨即失守 32 元整數關卡，盤中最低來到 32.052 元，匯銀人士指出，今天美元買盤最大宗就是投信，外資有買有賣，但最終仍以淨匯出為主，為今天買美元的二大勢力。

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賣方出口商方面，新台幣兌美元跑在 32 元之上，都有陸續拋匯，由於本周接近月底，所以開始有比較多的出口商出來賣美元，力道雖轉強，但還是不敵買方的力量，因此，新台幣今天仍是偏貶，以 32.033 元作收。

美國聯準會宣布降息 2 碼、台灣央行則調升存準率 1 碼，理論上來說，台美利差縮窄，在資金回流下，新台幣匯率應會轉強，不過，近兩個交易日實際狀況來看，美元不僅不跌、反而持穩。

匯銀人士分析，短期上，投信 ETF 投資需求強勁，積極匯出資金投入債券等標的，另最大的影響因素即是中東地緣政治緊張，導致外資仍流向美元，此外，市場先前已經提早反應降息預期，使得新台幣兌美元並未出現升值態勢。

展望新台幣接下來走勢，匯銀人士說明，若要看到熱錢明顯回流，可能要看美國聯準會的降息動作，是否如預期啟動降息循環及幅度多少，屆時資金可望流入台幣、台股市場。