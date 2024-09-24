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鉅亨速報

盤後速報 - 百達-KY(2236)次交易(25)日除權息0.7元，參考價106.73元

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 17:05


百達-KY(2236-TW)次交易(25)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.49元，股票股利0.21元，合計股利0.7元。

首日參考價為106.73元，相較今日收盤價109.50元，權息值合計為2.77元，股息殖利率0.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/25 109.50 0.48631 0.44% 0.213978
2023/12/12 73.4 0.0919 0.13% 0.0
2022/09/16 21.8 0.18 0.83% 0.0
2022/07/07 25.8 3.0 11.63% 0.0
2021/09/13 27.55 1.8662 6.77% 0.0

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