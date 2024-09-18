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鉅亨速報

盤後速報 - 百達-KY(2236)下週(9月25日)除權息0.7元，預估參考價112.11元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


百達-KY(2236-TW)下週(9月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.49元，股票股利0.21元，合計股利0.7元。

以今日(9月18日)收盤價115.00元計算，預估參考價為112.11元，權息值合計為2.89元，股息殖利率0.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

百達-KY(2236-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售汽車、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。近5日股價上漲3.52%，集中市場加權指數上漲3.73%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/25 115.00 0.48631 0.42% 0.213978
2023/12/12 73.4 0.0919 0.13% 0.0
2022/09/16 21.8 0.18 0.83% 0.0
2022/07/07 25.8 3.0 11.63% 0.0
2021/09/13 27.55 1.8662 6.77% 0.0

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