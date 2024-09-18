盤後速報 - 百達-KY(2236)下週(9月25日)除權息0.7元，預估參考價112.11元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
百達-KY(2236-TW)下週(9月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.49元，股票股利0.21元，合計股利0.7元。
以今日(9月18日)收盤價115.00元計算，預估參考價為112.11元，權息值合計為2.89元，股息殖利率0.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
百達-KY(2236-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售汽車、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。近5日股價上漲3.52%，集中市場加權指數上漲3.73%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/25
|115.00
|0.48631
|0.42%
|0.213978
|2023/12/12
|73.4
|0.0919
|0.13%
|0.0
|2022/09/16
|21.8
|0.18
|0.83%
|0.0
|2022/07/07
|25.8
|3.0
|11.63%
|0.0
|2021/09/13
|27.55
|1.8662
|6.77%
|0.0
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