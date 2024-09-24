集保結算所攜13家券商 共組複委託國家隊

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 16:47

‌



集保結算所今 (24) 日與 13 家複委託證券商，舉行「複委託 × 跨境集保─合作共贏」發表會，共組複委託國家隊，以讓證券商降低成本有感、服務更便利有感、投資人資產保障有感的三大行動目標，邁向複委託跨境保管新紀元。

金管會證期局長張振山致詞表示，全球資本市場蓬勃發展，吸引不少國人透過國內券商以「複委託」作為投資管道，目前我國已有 38 家證券商經營複委託業務，其業務涵蓋 49 個國家、72 個證券交易市場之有價證券。

‌



今年複委託投資市場更是快速成長，前 8 月複委託成交金額高達 5 兆 592 億元，已逾去年一整年的總成交量。隨交易量成長，投資人安全保障更形重要，金管會今年 5 月修法，明定複委託券商得委由集保結算所保管外國有價證券，增加複委託證券商的選擇彈性，也強化投資人權益保障，創造市場合作共贏局面。

集保結算所董事長林丙輝強調，在金管會指導下，集保結算所提供金融市場各項服務，對於跨境保管業務亦有多年經驗，保管外國有價證券規模已達新臺幣 5 兆元。

集保結算所今年起與 Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通等四大全球保管機構合作，結合各證券商發揮在地化優勢，將國人複委託買賣外國有價證券委由集保結算所保管，除能降低保管成本及風險外，亦可提升跨機構整合效率，透過集保結算所建置自動化、標準化的訊息傳遞及 24 小時不間斷的服務，創造更安全的交易環境。

在各界共同努力下，集保結算所複委託服務已建置完成，其中元大證券、元富證券、永豐金證券、台新證券、兆豐證券、統一證券、第一金證券、國票證券、國泰證券、富邦證券、華南永昌證券、凱基證券、群益金鼎證券等 13 家業者均與集保結算所簽約。

依證券商公會統計，該 13 家業者 2023 年交易金額合計達市占率九成，足顯對市場的影響力。