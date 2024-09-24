聯合國迎來一年中最重要一周 全球衝突當事人齊聚紐約

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-24 09:30

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本周又到聯合國一年一度最重要的日子——預計超過 130 名來自全球各地的總統、總理、君主、部長，將來到紐約聯合國總部發表演說，並進行一系列高級別會晤。

那些天天出現在國際衝突新聞裡的外國領導人——美國總統拜登、美國國務卿布林肯、俄羅斯外長拉夫羅夫、烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理尼坦雅胡、巴勒斯坦總統阿巴斯都會現身，伊朗新總統佩澤希齊揚也將迎來國際舞台首秀。

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然而，在全球領導人吵個不停的背景聲中，地球人民恐怕很難在本周看到許多積極向上、合作共贏的畫面。

在本周二第 79 屆聯合國大會一般性辯論開幕會議上，拜登將迎來（可能是）他在聯合國舞台上最後一次亮相。

首先是加薩問題。《華盛頓郵報》周一指出，拜登幾乎肯定會強調加強多邊機構、維護國際規則、增強盟友夥伴關係的重要性。

按照日程，佩澤希齊揚將在周二下午向各國領袖發表講話。阿巴斯定周四上午發言，尼坦雅胡將在周四下午露面。

更加彰顯聯合國分裂現狀的是烏克蘭問題——在 5 個安理會常任理事國中，除了中國公開表態支持每一個主權國家外，俄羅斯正在參戰，美國、法國及英國則正在向烏軍提供攻擊俄羅斯的武器。

頗受關注的是，澤倫斯基此次訪美，核心目的就是呼籲美國放寬對軍援武器的限制，用來打擊俄羅斯境內更深處的區域。他也將帶著宣傳已久的「戰勝計畫」，尋求拜登支持。

與此同時，一同前往聯合國的英國新首相施凱爾、月底就要退下來的北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格，也都呼籲美國減少烏克蘭使用武器的限制。

按照日程，澤倫斯基將於周二在聯合國安理會高級別會議上發言，接著周三在聯合國大會發表講話。