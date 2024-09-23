經濟衰退徵兆？全球掀裁員減薪潮 且一浪高過一浪

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-23 15:39

‌



全球正掀起裁員減薪潮，且力道越來越猛，包括金融、汽車、房地產、半導體等，全球經濟陷入衰退似乎已出現徵兆。

‌



稍早之前，日本車廠本田汽車與東風汽車集團的合資企業「東風本田」也開始徵集自願離職員工，涉及 2000 多人。

從金融、房地產到當紅產業 無一倖免

外企調整中國策略，中國本地企業也「過緊日子」。

中國民生銀行北京分行員工減薪，最高多達 50％，是近年來中國大型商業銀行降薪幅度最大的一次。民生銀行還停止支付北京分行一些工作相關費用和其他福利。北京分行是民生銀行最大的分行，員工超過 4000 人。

而投行巨頭中金公司也傳裁員降薪消息，並遭指上半年已裁員 246 人，未來還有一波裁員減薪潮，預計降薪幅度 25%、投行業務條線裁員約三分之一。

數據指出，上半年 43 家 A 股上市券商淨利總計人民幣 639 億元，較去年同期大跌近 22%，於是上半年券業磨刀霍霍，截至 6 月 30 日，券業共有 34,01 萬從業人員，相較於今年年初減少 1,0,371 人，降幅為 3.39%。

此外，房地產也幾乎全面冰封！101 家上市房屋企業的總員工人數較去年同期減少了 4.78 萬人。

此外，價格戰打得火熱的汽車業也因產能過剩開始裁員。

豪華汽車品牌經銷商和諧汽車曝全員降薪、小鵬汽車也裁員超過了 2000 人、理想汽車整體優化比例超過 18%，預計涉及員工人數超過 5,600 人。

國際企業頻揮刀 科技、藥廠災情最重

中國降薪裁員潮不斷，國際情勢也不樂觀。

花旗集團年初宣布裁員 10%，約 2 萬人；德國最大銀行德意志銀行也計畫裁員 3,500 人；前 7 月高盛已經裁員 1,000 人，而且還在繼續。

科技業也是重災區。根據裁員追蹤平台 layoffs.fyi 的數據，截至 7 月 12 日，2024 年共 362 家全球科技企業已累計裁員 106,630 人，包含 Google 母公司 Alphabet、亞馬遜、美國主攻 AI 的軟體公司 Intuit，OpenText 等等。

韓國半導體日子也不好過。三星電子、SK 海力士等高層降薪 20-40%。三星也正在計畫全球裁員，據說部分海外部門裁員比例高達 30%，全球銷售人員削減 15%、行政人員削減 30%。

日本藥企也開始萎縮。武田藥品 (Takeda) 在美裁員超 1000 人，住友製藥實施「提前退休計劃」，目標裁掉 700 多人。

不只日本藥廠吹寒風，全球截至 7 月底，已有 113 家醫藥企業宣布了人員裁撤或工廠、管線關閉計劃，其中既包括各國中小型 Biotech，也包括輝瑞、拜耳等大型跨國藥企。