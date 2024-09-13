金管會表揚產壽險公平待客評核前25% 11家績優公司出列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-13 18:04

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金管會今 (13) 日公布產、壽險業公平待客原則評核排名前 25%，由主委彭金隆親自頒獎，產險 5 家分別為南山產物、泰安產物、國泰世紀產物、富邦產物及新光產物；壽險 6 家則為元大、台灣、南山、國泰、富邦及遠雄人壽。

最佳進步獎方面，產險公司為和泰產物；壽險則為台灣人壽。

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金管會表示，自 2019 年舉辦本評核機制起，持續透過年度評核、表揚績優公司之方式，鼓勵保險業落實公平待客原則，並要求保險業者重視高齡者及身心障礙者數位落差問題之解決或改善及針對年輕客群「商品或服務適合度」、「告知與揭露」原則之優化措施。

此外，亦邀請績優公司進行經驗分享，以引導保險業觀摩學習，增進保險業推動保護金融消費者權益之積極作為。

金管會說明，為鼓勵業者協助客戶防制詐騙，以強化金流安全，保障合法經濟，並督促保險業妥適處理民眾申訴案件，引導業者就現行之申訴處理機制再提升，明 (2025) 年將把業者防制詐騙之措施及其成效與申訴處理機制之健全性納為加分項目。