中東增量資金來了！沙烏地阿拉伯首檔港股ETF獲批 今年底前上市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-23 13:58

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中東國家沙烏地阿拉伯與中國正在金融市場深化合作，沙國阿爾比拉德投資公司 (AlBilad Investment Company) 所發行追蹤香港股票的 Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF 上週二 (17 日) 獲沙國資本市場管理局的批准，今年底前上市。

該 ETF 發行規模預計 4 億美元左右，透過投資南方東英旗下 MSCI 港股通精選 ETF 來追蹤相關指數，這種合作方式與互掛基金或有所不同。該指數目前的前十大持股包括創科實業、小米、美團、中國神華、安踏體育、百濟神州、海爾智慧、農夫山泉、神洲國際、信達生物等。

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《券商中國》報導，隨著 2022 年中國與沙烏地阿拉伯建立全面戰略夥伴關係，兩國展開深入交流，金融市場的合作也更加頻繁，尤其在資本市場的合作進一步深化。先是去年 9 月，香港交易所將沙國交易所納入認可證券交易所名單，允許在沙國上市的公司來香港第二上市，同年 11 月南方東英推出的亞太區唯一沙國 ETF、也是全球最大的沙國 ETF 在香港上市。

今年 7 月，華泰柏瑞和南方基金在中國發行首批兩檔互掛式沙國 ETF 基金，這兩檔在滬深兩市上市之初受到市場資金追捧，上述投資於香港 MSCI 港股通精選 ETF 年底前將在沙國證交所上市，即沙國與中國 ETF 真正實現雙向互通。

港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁 5 月曾透露，香港金管局與沙國中央銀行正積極推動金融創新方面的合作，並打算安排一檔追蹤香港股票指數的 ETF 在中東上市。

香港特別行政區財務司司長陳茂波本月在外灘金融峰會曾指出，今年沙國交易所預計將推出兩檔投資於香港上市股票的 ETF