烏克蘭總統本周訪美 傳準備向拜登提出兩大請求

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-23 14:00

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烏克蘭總統澤倫斯基本周將出席在紐約舉行的第 79 屆聯合國大會，《彭博》上周六（21 日）披露，屆時他將敦促美國總統拜登提出烏克蘭加入北約（NATO）的正式邀請，並承諾維持先進武器供應，作為其「戰勝計畫」的一環。

知情人士透露，澤倫斯基預定周四在華府拜會拜登時提交「戰勝計畫」。這項計畫還要求一條加入歐盟的明確路徑，以及其他經濟和安全安排。

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澤倫斯基上周五在記者會上表示，他將跟拜登討論所有細節，有些問題需要美方支持，他還說最好合作夥伴在 10 月至 12 月就做出決定。

澤倫斯基表示：「『戰勝計畫』，這個強化烏克蘭的橋梁，有助於更有成效的對俄外交會議」，「俄羅斯應該看到這一點」。

烏軍攻入俄羅斯邊境州庫斯克，也是「戰勝計畫」的一部分。澤倫斯基說，這一招迫使莫斯科在庫斯克投入 42,000 人的兵力。

隨著烏克蘭戰爭進入第三個年頭，據《彭博》上周報導，一些烏克蘭支持者開始研究停火談判的選擇。一位知情人士透露，在這些討論中，澤倫斯基堅持他原先的立場，即烏克蘭不能放棄被俄羅斯佔領的領土。

另據《Politico》報導，美國前總統、共和黨總統候選人川普曾表示，本周他可能跟澤倫斯基見面，但他沒有透露更多細節。

儘管川普和澤倫斯基今年 7 月曾通過電話，但自川普的總統任期（2017 年至 2021 年）結束以來，兩人就沒有當面交談過。

今年 8 月，川普在接受世界首富馬斯克採訪時稱讚澤倫斯基「非常可敬」，但他話鋒一轉，又直言：「沒有人比我對烏克蘭局勢的感覺更糟糕」。

川普一直反對美國持續大規模援助烏克蘭，他認為這是在浪費金錢。此外，川普一直拒絕表態是否希望烏克蘭戰勝俄羅斯。