〈陸港盤後〉 央行總裁喊要加大貨幣政策調控強度 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-23 16:31

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中國 A 股市場三大指數周一（23 日）收盤漲跌互見，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，要加大貨幣政策調控強度，且央行把 14 天期逆回購利率調低 10 個基點。

滬指周一收盤漲 0.44% 報 2,748.92 點，深證成指漲 0.1% 報 8,083.38 點，創業板指跌 0.4% 報 1,530.51 點，兩市成交額合計人民幣（下同）5,510 億元。

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煤炭、鋼鐵、電力、石油類股集體拉升，銀行、釀酒、汽車族群上揚，零售、旅遊、食品飲料、半導體等類股下跌。

香港恒生指數周一收盤跌 0.06%，報 18,247.11 點，恒生科技指數跌 0.15%，報 3,698.27 點。

潘功勝周一在第二屆中國—葡語國家中央銀行及金融家會議上說，中國經濟穩定成長，央行將繼續堅持支持性貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高品質發展創造良好貨幣金融環境。

與此同時，中國官方宣布，國務院新聞辦公室將於周二上午 9 時舉行記者會，潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清屆時將說明金融支持經濟高品質發展有關情況，並回答記者提問。

《彭博》指出，這場罕見的記者會，引發投資人猜測中國政府是否即將提出新一輪刺激措施。

保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示：「我確實預期中國人民銀行將在未來幾個月內下調 7 天期逆回購利率和存款準備金率。 」他說，明天的記者會，讓金融監管機關有了闡明政策立場的機會。

此外，央行周一展開 745 億元 14 天期逆回購操作，中標利率為 1.85%，此前為 1.95%；央行進行 1,601 億元 7 天期逆回購操作，中標利率維持在 1.7% 的水準。今天有 1,387 億元 7 天期逆回購到期，代表央行淨投放 959 億元。

中信證券首席經濟學家明明表示，考慮到 7 月 7 天期逆回購基準降息 10 個基點，所以 14 天期利率也跟進調整，與 7 天期保持穩定利差。

7 月 22 日，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作採用固定利率、數量招標，且操作利率由 1.8% 調整為 1.7%，為 2023 年 8 月以來首次下調。

深圳某券商固收首席表示，今日央行操作是對上次 7 天期逆回購降息的「補降」，對市場的影響較小。