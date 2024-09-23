馬斯克作出重大讓步 遵守巴西最高法院命令

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-23 10:00

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在無視巴西最高法院命令三周之後，社交平台 X（前身為推特）執行長馬斯克作出重大讓步，遵守巴西最高法院的命令。

據《紐約時報》上周六（21 日）報導，在一份法庭文件中，該公司律師表示，X 平台已遵守巴西最高法院的命令，希望法院能解除對 X 平台在巴西境內的禁令。

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律師聲稱，X 平台已完成馬斯克曾發誓不會做的事情，包括封禁一批巴西最高法院命令封禁的違反法律、散播有關大選等虛假政治消息的賬號。

此外，X 平台還任命一名新的巴西法律代表，也支付因不遵守巴西最高法院命令而需繳納的罰款。

巴西最高法院上周六在一份文件中證實了律師的說法，但最高法院表示，X 平台還沒有提交正式文件，將給 X 平台五天時間送達相關文件，以確定其符合要求。

《紐約時報》指出，對馬斯克來說，這一決定是一個「出人意料的舉動」，也意味著這位標榜「言論自由戰士」商人的「失敗」。