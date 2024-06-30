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〈ESG狂潮〉中油連續5年拿亞洲企業社會責任獎10大獎 獲頒最高榮譽銀質勳章

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-30 08:29

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中油再告捷！連續5年拿亞洲企業社會責任獎10大獎 獲頒銀質勳章 (圖：中油提供)

國營事業 ESG 表現受國際肯定！「亞洲企業社會責任獎」（AREA）得獎名單昨 (28) 晚公布，台灣中油公司獲頒「企業永續報告獎」、「循環經濟領袖獎」及「綠色領導獎」項大獎。台灣中油連續 5 年獲 10 大獎項，主辦單位特別授予最高榮譽的銀質勳章，表揚台灣中油多年在永續領域持續深耕及 ESG 各面向的卓越成就。

由亞洲企業商會舉辦之「亞洲企業社會責任獎」已邁入第屆，今年在越南胡志明市頒獎，台灣中油歷經書面審查、面談訪問、專家評審等過程，從評選中脫穎而出，榮獲永續報告書獎、循環經濟領袖獎和綠色領導獎等三個重要獎項。

台灣中油自 2007 年起即自願性編製永續報告書，2023 年報告書中除揭示永續發展推動目標、策略與成果外，亦積極回應社會大眾所關注的永續議題，特別彰顯對環境保護的承諾，在營運場域與周邊環境，除持續進行環境維護外，亦推動海陸域的生態監測研究、生物多樣性營造計畫，因而榮獲「企業永續報告獎」。

「循環經濟領袖獎」主要表彰台灣中油從 2022 年起積極進行新竹油庫之土壤及地下水控制場址，導入綠色永續整治，克服污染土壤質地差、整治執行時程緊迫等挑戰，兼顧環境、社會及經濟效益。

台中供油中心自 2021 年起以綠色觀點展開汙染整治計畫，預定 2026 年 9 月完成整治，兩年多來執行綠色永續整治工作，減少了 192 噸碳排量，不僅有效控制和修復土壤污染，亦兼顧經濟與社會面的效益，達到土地與地下水永續利用的最終目標，因而獲得「綠色領導獎」。

獲頒三項大獎，不僅是對台灣中油長期投入社會行動之肯定，更是全體員工持續落實永續價值之動力；面對氣候變遷、能源轉型等重大課題，台灣中油堅守永續發展的核心價值，透過能源供應與深耕社會之責任，持續致力於提供給國人綠色、安全、健康的社會環境。

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中油亞洲企業社會責任獎企業永續報告獎循環經濟領袖獎綠色領導獎

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