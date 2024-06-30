〈ESG狂潮〉中油連續5年拿亞洲企業社會責任獎10大獎 獲頒最高榮譽銀質勳章

國營事業 ESG 表現受國際肯定！「亞洲企業社會責任獎」（AREA）得獎名單昨 (28) 晚公布，台灣中油公司獲頒「企業永續報告獎」、「循環經濟領袖獎」及「綠色領導獎」項大獎。台灣中油連續 5 年獲 10 大獎項，主辦單位特別授予最高榮譽的銀質勳章，表揚台灣中油多年在永續領域持續深耕及 ESG 各面向的卓越成就。



由亞洲企業商會舉辦之「亞洲企業社會責任獎」已邁入第屆，今年在越南胡志明市頒獎，台灣中油歷經書面審查、面談訪問、專家評審等過程，從評選中脫穎而出，榮獲永續報告書獎、循環經濟領袖獎和綠色領導獎等三個重要獎項。



台灣中油自 2007 年起即自願性編製永續報告書，2023 年報告書中除揭示永續發展推動目標、策略與成果外，亦積極回應社會大眾所關注的永續議題，特別彰顯對環境保護的承諾，在營運場域與周邊環境，除持續進行環境維護外，亦推動海陸域的生態監測研究、生物多樣性營造計畫，因而榮獲「企業永續報告獎」。



「循環經濟領袖獎」主要表彰台灣中油從 2022 年起積極進行新竹油庫之土壤及地下水控制場址，導入綠色永續整治，克服污染土壤質地差、整治執行時程緊迫等挑戰，兼顧環境、社會及經濟效益。



台中供油中心自 2021 年起以綠色觀點展開汙染整治計畫，預定 2026 年 9 月完成整治，兩年多來執行綠色永續整治工作，減少了 192 噸碳排量，不僅有效控制和修復土壤污染，亦兼顧經濟與社會面的效益，達到土地與地下水永續利用的最終目標，因而獲得「綠色領導獎」。



獲頒三項大獎，不僅是對台灣中油長期投入社會行動之肯定，更是全體員工持續落實永續價值之動力；面對氣候變遷、能源轉型等重大課題，台灣中油堅守永續發展的核心價值，透過能源供應與深耕社會之責任，持續致力於提供給國人綠色、安全、健康的社會環境。