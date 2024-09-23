Fed降息後首會！中美經濟工作組第五次會議落幕 聚焦關稅、產能過剩等議題

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-23 11:33

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中美經濟工作組第五次會議上周五 (20 日) 在北京圓滿落幕，此次會議由中國財政部副部長廖岷與美國副財長尚博 (Jay Shambaugh) 共同主持，兩國經濟領域相關部門到會交流，而此次與會的美方人員中有一名聯準會 (Fed) 官員，也就是 Fed 國際金融部門主任威爾遜。

中國財政部指出，中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會談跟廣州會談達成的共識精神，就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行了坦誠、務實、建設性的溝通。中方就美對華加徵關稅、投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業利益等表達了嚴正關切。雙方同意繼續保持溝通。

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美方官員則繼續討論財長葉倫 4 月中國行期間提出的關切問題，包括中國經濟某些部門產能過剩的跡象、中國的非市場政策和做法及其對美國勞工和企業的影響，並擔憂中國企業對俄羅斯在俄烏戰爭的支持。

中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰在會後也會見美方代表團，表示要妥處彼此關切。

何立峰表示，中美雙方應落實好兩國元首舊金山會晤和今年 4 月通話重要共識，保持經濟領域溝通交流，加強宏觀經濟政策協調，在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切，推動中美經濟關係穩定健康發展。

中美兩國去年 9 月成立經濟工作組和金融工作組。經濟工作組由兩國財政部副部長級官員牽頭，金融工作組由中國人民銀行和美國財政部副部長級官員牽頭。兩個工作組定期、不定期舉行會議，旨在促進雙方就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流。

中國《央視》旗下微信公眾號「玉淵譚天」日前刊文指出，在 Fed 開啟四年來首次降息的關鍵時間點，中美能坐下來面對面談，有利於防範風險，世界需要中美的溝通與合作。中美經濟部門定期、頻繁地進行交流，這是中美元首舊金山會晤共識得到有效落實的直接體現，同時也在向外釋放着穩定中美經濟關係的積極信號。