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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦快遞(FDX-US)EPS預估下修至20.25元，預估目標價為324.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯邦快遞(FDX-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.8元下修至20.25元，其中最高估值21.75元，最低估值19元，預估目標價為324.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.75(21.75)25.830.531.36
最低值19(19)20.7525.929.26
平均值20.36(20.69)23.7727.6530.31
中位數20.25(20.8)23.8526.830.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值909.14億961.28億1,012.76億1,016.74億
最低值877.23億911.90億950.66億1,010.33億
平均值890.97億932.91億976.73億1,013.54億
中位數890.03億931.17億974.15億1,013.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.9019.4514.3315.4817.21
營業收入692.17億837.94億935.12億901.55億876.93億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦快遞(FDX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFDX

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