鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦快遞(FDX-US)EPS預估下修至20.25元，預估目標價為324.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯邦快遞(FDX-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.8元下修至20.25元，其中最高估值21.75元，最低估值19元，預估目標價為324.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.75(21.75)
|25.8
|30.5
|31.36
|最低值
|19(19)
|20.75
|25.9
|29.26
|平均值
|20.36(20.69)
|23.77
|27.65
|30.31
|中位數
|20.25(20.8)
|23.85
|26.8
|30.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|909.14億
|961.28億
|1,012.76億
|1,016.74億
|最低值
|877.23億
|911.90億
|950.66億
|1,010.33億
|平均值
|890.97億
|932.91億
|976.73億
|1,013.54億
|中位數
|890.03億
|931.17億
|974.15億
|1,013.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.90
|19.45
|14.33
|15.48
|17.21
|營業收入
|692.17億
|837.94億
|935.12億
|901.55億
|876.93億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦快遞(FDX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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