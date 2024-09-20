黎巴嫩真主黨領導人：通訊設備爆炸案是史無前例大屠殺 將採取必要行動

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-20 08:30

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黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉周四（19 日）在兩起通訊設備爆炸事件後發表講話，他聲稱以色列發動的通訊設備爆炸襲擊事件，違反了所有法律限制和紅線，是「史無前例的大屠殺」，給真主黨帶來沉重打擊。

納斯魯拉說，已經在內部成立多個調查委員會，在技術和安全層面對兩起通訊設備爆炸事件展開深入調查，力爭在短時間內搞清楚來龍去脈，並採取必要的行動。

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納斯魯拉表示，以色列的襲擊造成了巨大而嚴重的打擊，歷史上前所未有，敵人企圖一次殺死數千人，越過了所有的邊界和紅線。「敵人將面臨嚴厲而公平的懲罰，從他們預料到的和沒有預料到的地方。」

納斯魯拉強調，在以哈戰爭停止之前，真主黨不會停止軍事行動。他說，以色列無法把人民帶回邊境，無論是襲擊、暗殺還是全面戰爭，都無法實現這個目標。

與此同時，以色列國防軍周四在一份聲明中表示，總參謀長哈萊維批准了以軍在北部邊境繼續展開軍事行動的計畫。

眼下國際社會越來越擔心雙方長達 11 個月的交火，將升級為全面戰爭，尤其是在本周發生了前所未有的通訊設備爆炸事件之後。

雖然目前以色列沒有宣布對這起事件負責，但真主黨和外界普遍認為，爆炸事件是以色列所為。

本周二和周三發生的 BB Call 和對講機爆炸事件，已導致 37 人死亡，近 3,000 人受傷。由於傷者過多，黎巴嫩的醫院已不堪重負，死亡人數可能會繼續增加。

黎巴嫩多地通訊設備爆炸事件也引發巨大恐慌，可以說黎巴嫩進入了風聲鶴唳、草木皆兵的狀態，好多人不敢隨便使用這些設備了。