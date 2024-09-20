重大升級！以色列對黎巴嫩南部發動大規模空襲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-20 09:00

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以色列周四（19 日）晚間對黎巴嫩南部地區發動大規模空襲，這是自去年 10 月以來最大規模轟炸，凸顯中東衝突出現重大升級。

以色列國防軍表示，周四數十架戰機在兩個多小時內，襲擊了黎巴嫩南部數十個真主黨目標，包括火箭彈發射器，意在搗毀該組織的基礎設施，削弱真主黨的能力。

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以色列軍方表示，這些行動是為了反制真主黨從黎巴嫩向以色列領土發射火箭彈。

據《路透社》報導，三名黎巴嫩國安機關消息人士說，這是自去年 10 月以來最嚴重的空襲。

當天稍早，以色列國防部長葛朗特等高層評估了北部戰線的軍事行動。葛朗特說：「這是衝突的新階段，有重大機遇，但風險也很大。黎巴嫩真主黨感受到以軍帶來的壓力，我國的軍事行動會持續進行。」

他指出，新階段的主要目標是真主黨，不再是哈瑪斯。時間越長，真主黨付出的代價越大。

與此同時，以色列國防軍總參謀長哈勒維批准了以軍在北部邊境繼續展開軍事行動的計畫，該計畫尋求實現以色列在北部的戰爭目標，讓以色列人重返北部家園。

這場空襲發生在真主黨領導人納斯魯拉發表講話的時段。納斯魯拉在電視演說中表示，以色列發動的通訊設備爆炸攻擊，擊越過了所有的紅線，這些襲擊是「史無前例的大屠殺」，給真主黨帶來沉重打擊，真主黨會報復以色列。