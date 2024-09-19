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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.17元，預估目標價為182元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 22:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.32元下修至4.17元，其中最高估值4.57元，最低估值3.86元，預估目標價為182元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.57(4.59)6.087.7
最低值3.86(3.86)4.115.74
平均值4.24(4.28)5.456.89
中位數4.17(4.32)5.727.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,749,0004,662,0005,313,000
最低值3,402,0003,770,0004,469,370
平均值3,553,7304,256,3805,035,090
中位數3,483,0004,288,0005,179,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.432.954.622.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,694,1042,603,6293,608,5212,645,003

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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