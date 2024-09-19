鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.17元，預估目標價為182元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.32元下修至4.17元，其中最高估值4.57元，最低估值3.86元，預估目標價為182元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.57(4.59)
|6.08
|7.7
|最低值
|3.86(3.86)
|4.11
|5.74
|平均值
|4.24(4.28)
|5.45
|6.89
|中位數
|4.17(4.32)
|5.72
|7.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,749,000
|4,662,000
|5,313,000
|最低值
|3,402,000
|3,770,000
|4,469,370
|平均值
|3,553,730
|4,256,380
|5,035,090
|中位數
|3,483,000
|4,288,000
|5,179,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.43
|2.95
|4.62
|2.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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