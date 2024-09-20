製造業出口與觀光復甦！世銀上調越南今、明兩年經濟成長預期至6.1%及6.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-20 09:50

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世界銀行最新表示，受惠於製造業出口和旅遊業反彈，以及消費和商業投資復甦，今年越南經濟成長率料將回升至 6.1%，2025 年和 2026 年均成長 6.5%，分別高於 4 月預測的 5.5% 與 6% 的今明兩年成長估值，但該銀行也指出經濟尚未恢復到疫情前的成長軌跡。

根據世銀最新的半年期經濟報告《越南經濟盤點》，今年上半年製造業在低基期下較一年前成長 7%，服務業則繼續佔 GDP 成長的一半以上，今年上半年年增 7.4%。此外，越南的出口導向型服務業 (運輸和倉儲) 受益於商品出口及飯店業復甦。越南 6 月外國遊客人數達到 880 萬，高於疫前水位。

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受 2022 年底以來商品銷售穩定成長的推動，今年上半年零售額成長 8.8%，但低於疫前 11.6% 的平均水準，尤其是對耐用品和非必需品及服務需求依舊疲軟，顯示消費者信心持續脆弱。

報告指出，增加公共投資將提供短期刺激，同時解決新興基礎設施缺口，例如能源、交通和物流，這些缺口正成為越南經濟成長的制約因素。鑒於不良貸款 (NPL) 不斷增加，銀行資產品質仍是一個令人擔憂的問題，當局應密切關注。

世銀東亞太平洋宏觀經濟、貿易和投資業務經理 Sebastian Eckardt 說：「今年上半年，越南經濟受惠於出口需求的反彈。為了在今年剩餘時間保持成長動能，且在中期內保持成長動能，當局應深化結構性改革，加大公共投資，同時謹慎管理新興金融風險。」

世銀駐越南高級經濟學家 Dorsati Madani 也表示，6.1% 的成長預測非常樂觀，但越南經濟尚未完全恢復到潛在成長軌跡。在今年上半年強勁復甦之後，受美國、歐洲和中國等全球主要經濟體成長趨勢走緩的影響，越南經濟成長將在未來一段時間走緩。

世銀指出，經濟成長主要風險之一是全球經濟成長恐較預期低的不確定性，特別是美國、歐盟和中國等越南主要貿易夥伴的成長。

Eckardt 說，這些發展可能會影響越南的製成品和加工品出口，並對成長產生負面影響。越南應加快公共投資的撥付，以繼續促進經濟增長。