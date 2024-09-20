盤中速報 - Worldcoin大漲12.86%，報1.62美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 00:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過12.86%，最新價格1.62美元，總成交量達0.46億美元，總市值6.83億美元，目前市值排名第 57 名。
近 1 日最高價：1.65美元，近 1 日最低價：1.42美元，流通供給量：423,650,270。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.10%
- 近 1 月：+1.63%
- 近 3 月：-44.33%
- 近 6 月：-79.24%
- 今年以來：-56.93%
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