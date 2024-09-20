盤中速報 - FLOKI大漲14.41%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 00:05
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過14.41%，最新價格0美元，總成交量達0.62億美元，總市值12.92億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,582,860,502,569。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.14%
- 近 1 月：+11.32%
- 近 3 月：-24.36%
- 近 6 月：-26.75%
- 今年以來：+253.90%
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