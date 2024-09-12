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台股多方表態，矽光子繼續閃耀，下一檔矽光子飆股就是「他」

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 18:00

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台股多方表態，矽光子繼續閃耀，下一檔矽光子飆股就是「他」(圖:shutterstock)

台股多方表態，帶量長紅，完成正式止跌訊號，展開反彈行情，這邊先提醒大家，目前月線和季線下彎，搶反彈要快狠準，以短線操作為主。

大華國際投顧蘇建豐表示，市場資金最聚焦矽光子族群，族群內輪漲，8/26 跟投資朋友特別推薦矽光子族群，果然大漲特漲，聯均 (3450-TW) 大漲到被處置，聯亞 (3081-TW) 大漲到被處置，可以留意創威 (6530-TW)，華星光 (4979-TW)，眾達 - KY(4977-TW)，前鼎 (4908-TW)，訊芯 - KY(6451-TW) 等。


股價站穩月線，相對強勢的個股也是要優先關注的部分，原相 (3227-TW)，台光電 (2383-TW)，台燿 (6274-TW)，全新 (2455-TW)，東陽 (1319-TW)，胡連 (6279-TW)，富世達 (6805-TW)，怡利電 (2497-TW)，耿鼎 (1524-TW) 等。

【9 月飆股 - 聯亞】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，今天股價再創高，股價 129~218 元，持股大賺 + 69%，一張就大賺將近 9 萬元，十張大賺 90 萬，超級大獲利，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！

最新佈局【矽光子尖兵】，上半年獲利優質生，持續開發光通訊產品，400G 和 800G 會開始貢獻營收和獲利，股價回測月線後轉強，先挑戰前高，潛在上漲空間 + 30~50%，想要跟上，就私賴我！

【隱藏矽光子飆股】，市場上不知道的祕密，切入 CPO 矽光子，市場上最便宜的矽光子概念股，題材一旦釋出，複製聯亞狂飆模式，股價完成回測，9 月市場上最大贏家，你一定要賺到，在市場上沒人知道的時候佈局，簡單迎接大獲利。

【新主力股 - 長華 (8070-TW)】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資興櫃股王新應用材料 5 千多張，目前在興櫃股價逼近 600 元，成本 40 元，年底上櫃後貢獻獲利高達 5 個股本，題材陸續發酵，股價創高來到 64.5 元，持股 48~64.5 元，持股已經大賺 + 34%，價差操作賣一半獲利放口袋，跟著龍哥低檔佈局，簡單大獲利！

【新材料飆股 - 達興材料 (5234-TW)】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，低檔轉強的時候佈局，股價順利大漲創高，股價 165~188 元，先賺 + 14%，持股就是續抱要繼續拉開獲利，潛在上漲 + 30~50%，繼續搶錢！

盤勢震盪要更冷靜判斷，跟著龍哥，安心獲利，9 月飆股聯亞大漲特漲，下一檔矽光子尖兵不能錯過，想要跟上，就私賴我！

【Line ID】@lung88988

https://lin.ee/NoCbIJF

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股多方表態~ 矽光子繼續閃耀

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ID:@lung88988

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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東陽1051.94%
台燿180.53.14%
聯亞208.58.31%
台光電479.55.15%
原相223.50.00%
訊芯-KY223.59.83%
前鼎102.53.74%
眾達-KY97.57.62%
華星光1299.79%
創威63.53.93%
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