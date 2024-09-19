盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲3.51%，報203.66美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 22:01
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間19日21:45股價上漲6.91美元，報203.66美元，漲幅3.51%，成交量97,836（股），盤中最高價204.50美元、最低價202.21美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.18%
- 近 1 月：-0.2%
- 近 3 月：+13.53%
- 近 6 月：-53.01%
- 今年以來：-51.46%
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