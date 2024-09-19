search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲3.51%，報203.66美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 22:01


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間19日21:45股價上漲6.91美元，報203.66美元，漲幅3.51%，成交量97,836（股），盤中最高價204.50美元、最低價202.21美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.18%
  • 近 1 月：-0.2%
  • 近 3 月：+13.53%
  • 近 6 月：-53.01%
  • 今年以來：-51.46%

文章標籤

美股美股盤中Old Dominion Freight Line公

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005713.91.70%
道瓊指數41928.641.03%
NASDAQ18050.1122.71%
費城半導體5077.9274.50%
Old Dominion Freight Line公205.4224.41%

延伸閱讀


Empty