華為「三折機」賣爆了！被炒到人民幣9萬天價 余承東：正在加班加點擴產能

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-20 13:32

‌



華為三折螢幕手機周五（20 日）上午 10 時 8 分正式開售，華為商城所有版本的 Mate XT 非凡大師全部售罄，目前顯示缺貨，京東、淘寶官方旗艦店的情況也是一樣。

據《華爾街見聞》報導，多位蹲守華為商城搶購的消費者說，真的很難搶，一直守著也沒搶到。

‌



這樣一款上線秒售罄的產品並不便宜，256GB 版本售價人民幣 19,999 元，512GB 版本售價 21,999 元，1TB 版本售價 23,999 元，是華為史上售價最貴的手機。

目前淘寶上已有多家經銷商溢價超過 2 萬元銷售，1TB 版本定價在 47,999 元。閒魚等二手交易平台的售價也很高，基本在 5 萬左右，但也有價格衝到 9 萬元的天價。

有閒魚賣家聲稱，現在市場到處缺貨，每天行情也可能不一樣。

這樣火爆的場面市場早有預期。華為商城官網的數據顯示，周四 Mate XT 的預約人數已超過 685 萬人。

熱銷之下，華為也早已準備上調 Mate XT 的出貨量。

華為常務董事、終端 BG 董事長余承東周五現身上海南京東路旗艦店，出席華為 MateXT 非凡大師首批交付儀式。余承東在交付儀式上表示，「三折機」熱銷程度遠遠超出預期，團隊正在加班加點擴產能。

知名消費電子分析師郭明錤周四發文稱，他的最新供應鏈調查顯示，由於市場需求熱度較高，他對華為三折螢幕手機 Mate XT 的今年出貨量預測，已經由 50 萬支上調至 100 萬支。