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鉅亨速報

盤後速報 - 永豐ESG低碳高息(00930)次交易(25)日除息0.36元，參考價20.14元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

永豐ESG低碳高息(00930-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。

首日參考價為20.14元，相較今日收盤價20.50元，息值合計為0.36元，股息殖利率1.76%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 20.50 0.36 1.76% 0.0
2024/05/23 20.8 0.36 1.73% 0.0
2024/03/21 21.29 0.246 1.16% 0.0
2024/01/17 17.96 0.208 1.16% 0.0

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