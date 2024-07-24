盤後速報 - 永豐ESG低碳高息(00930)次交易(25)日除息0.36元，參考價20.14元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
永豐ESG低碳高息(00930-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。
首日參考價為20.14元，相較今日收盤價20.50元，息值合計為0.36元，股息殖利率1.76%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|20.50
|0.36
|1.76%
|0.0
|2024/05/23
|20.8
|0.36
|1.73%
|0.0
|2024/03/21
|21.29
|0.246
|1.16%
|0.0
|2024/01/17
|17.96
|0.208
|1.16%
|0.0
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