5部會齊推「循環經濟週」 環境部第1棒「2030超越圈圈」9/25-28在北車

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 17:51

‌



5 部會於今 (19) 日召開「2024 臺灣循環經濟週跨部會聯合記者會」，並以「雙軸循環 韌性臺灣」為主題，為一年一度循環經濟週揭開序幕。2024 臺灣循環經濟週橫跨 9 月至 11 月，各部會將接力推出展覽、工作坊、論壇、博覽會及高峰會等一系列活動，第一棒由環境部 9 月 25 至 28 日在台北車站一樓大廳辦理「2030 超越圈圈 循環經濟新創展」。

「臺灣循環經濟週」今年邁入第六年，透過公私協力，展現各部會合作推動循環經濟成果，邁向零廢棄與永續淨零之決心。「2024 臺灣循環經濟週」由經濟部、環境部、農業部、內政部、工程會攜手籌劃系列活動，啟動「數位與綠色」雙軸轉型策略，善用數位賦能，將智慧能源、綠色製造化為革新動力，讓循環經濟成為建構韌性臺灣之鑰。

‌



本次記者會邀約推動循環經濟的亮點企業至現場展示，展現政府和民間共同合作，將「循環圈」不斷擴大的亮點成果。

經濟部國營事業「台灣中油」，以 LNG 冷海水孕育之紅藻「海木耳」，利用綠色萃取製程技術提取海木耳活性成分，推出添加海木耳精粹的「海牡丹」品牌肌膚清潔與保養產品；經濟部邀請鈺祥企業展示「再生型化學濾網」，透過專利再生技術與訂閱服務，協助半導體等高環境負荷企業，精進綠色供應鏈，落實環保減碳。

環境部邀請「大云永續科技」，應用 AIoT 技術，自動化跨地域雲端數據整合，導入零碳排、零廢棄等永續方法，協助企業定義重大永續議題，進行風險管控、盤點 ESG 數據，為企業提供「一站式智慧永續」解決方案。

由農業部輔導的「茂茂峰林國際」，運用農業剩餘資材與生物分解樹脂，技術研發「無塑膠微粒殘留材料」，製造出可重複性使用的吸管、餐具、牙線棒等生活用品。

內政部推薦「金和泰實業」為亮點企業，可將瀝青混凝土刨除料進行再生，再製為「冷拌冷鋪再生料混凝土」的全新材料，不但降低對傳統瀝青依賴性，且生產全程不使用熱能，降低道路建設和維護過程中的二氧化碳排放。

經濟部常務次長連錦漳於記者會中表示，雙軸轉型是影響企業未來競爭力的重要關鍵，要搭配循環經濟推動，才能實現臺灣產業韌性與永續發展，而臺灣循環經濟週展現跨部會與公私協力合作，在循環經濟政策支持下，協助臺灣產業循環經濟遍地開花，達成淨零永續目標。

為引領產業邁向循環永續，展現循環經濟創新研發成果，經濟部等 5 個部會，將陸續在臺北與高雄，推出系列展覽、論壇高峰會與技術發表會。

第一棒環境部 9 月 25 至 28 日在台北車站一樓大廳辦理「2030 超越圈圈 循環經濟新創展」，展示多樣創新的循環經濟實踐與設計，以貼近生活的展出方式，讓民眾瞭解資源循環理念並融入於生活中；另將在 9 月 26 日舉行「共創韌性台灣：循環經濟實踐案例推廣會」，邀請產業代表分享經驗，探討從循環設計到循環實踐，加速實現韌性台灣的永續目標。

緊接而來 10 月 17 日內政部辦理「營建資源循環利用及產業鏈結工作坊」；10 月 17 至 19 日，經濟部、環境部、農業部也將集結國內外超過 400 家國內外企業和學研機構，在台北世貿一館舉辦「2024 台北創新技術博覽會」，產官學研等各界齊聚，共同探討運用創新科技推動低碳、零碳轉型的最新產業與研發應用趨勢。