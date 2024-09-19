鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為21.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.43元，其中最高估值1.81元，最低估值0.71元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.81(1.81)
|1.94
|1.96
|1.68
|最低值
|0.71(0.71)
|0.92
|0.91
|1.09
|平均值
|1.35(1.32)
|1.41
|1.42
|1.38
|中位數
|1.43(1.35)
|1.41
|1.42
|1.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|546.53億
|584.93億
|622.97億
|489.37億
|最低值
|491.53億
|491.18億
|483.97億
|489.37億
|平均值
|517.52億
|542.64億
|552.41億
|489.37億
|中位數
|514.39億
|536.50億
|543.27億
|489.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.65
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|營業收入
|333.51億
|235.91億
|427.17億
|571.04億
|487.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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