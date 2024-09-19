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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.43元，其中最高估值1.81元，最低估值0.71元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.81(1.81)1.941.961.68
最低值0.71(0.71)0.920.911.09
平均值1.35(1.32)1.411.421.38
中位數1.43(1.35)1.411.421.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值546.53億584.93億622.97億489.37億
最低值491.53億491.18億483.97億489.37億
平均值517.52億542.64億552.41億489.37億
中位數514.39億536.50億543.27億489.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.65-3.830.551.191.40
營業收入333.51億235.91億427.17億571.04億487.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAA

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