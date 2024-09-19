京東收購沃爾瑪所持達達股份補強即時零售 專家：達達想扛起大旗並不容易

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-19 10:49

‌



中國《21 世紀商業評論》報導，百聯諮詢創辦人莊帥指出，入股達達時，京東到家在即時零售 O2O 領域可謂一家獨大。隨著美團閃購等平台崛起，對京東到家造成很大壓力，而隨著股權易主，劉強東對達達的掌控更進一步。 對即時零售和配送的佈局也加快了腳步。

‌



2022 年，京東拿出 5.46 億美元現金及部分戰略資源增持達達，持股比例增至 52%，成為達達最大股東。此後，達達創辦人團隊的蒯佳祺、楊駿接連退出，京東全面掌控管理層，在董事會主席這一關鍵職位上，京東先後派出京東零售執行長辛利軍跟財務長單甦。

今年初，劉強東定下 2024 年三大必贏之戰，其中之一就是即時零售。今年 2 月，「京東小時達」對超過 29 元的訂單免運費來搶佔市場。達達配合這一戰略，並被進一步整合至集團生態中。

今年 5 月，達達將即時零售品牌京東小時達跟京東到家升級為統一的「京東秒送」，在京東應用程式首頁核心位置上線，在流量和曝光度上給予資源傾斜。三個月後，達達快送更名為「達達秒送」。

劉強東調整業務，京東到家的定位從獨立發展，轉向承接京東的零售業務，增速驚人。今年第二季，京東應用程式內的秒送高頻使用者、秒送線上訂單量，年增率均超過 1 倍，但這也付出代價，受免運費影響，京東秒送今年第二季收入為 9.124 億人民幣，年減率超過四成。受此拖累，達達營收也下滑 9.5% 至 23.5 億人民幣，是近 5 年來首次收入下滑。

但達達要扛起京東即時零售的大旗並非易事，在京東應用程式內的京東秒送專區，瑞幸、庫迪、蜜雪冰城、挪瓦咖啡等茶飲品牌進駐，以「9 塊 9 免運費」搶奪使用者，達達外送則承擔對外拓展的任務，除了承接麥當勞、瑞幸等連鎖商家訂單外，還承接了抖音平台餐飲商家的配送需求。

今年上半年，達達秒送的收入大增五成至 26 億人民幣，在總收入中的佔比提升至 54%。

莊帥指出，餐飲的毛利率較低，卻是一個剛需高頻品項，達達可藉此獲取更多使用者，提升活躍度。

不過，即時配送領域雖然很夯，但受制於高昂的履約成本，賺錢不易。仰賴京東的商流，達達卻一直虧損，上市 4 年尚未實現年度獲利。