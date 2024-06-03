綜所稅年增8.29% 但企業獲利縮水營所稅大減21.44% 兩稅合計未破兆元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-03 20:22
財政部今（3）日彙整受理申報案件初步統計，截至今年 5 月 31 日之總申報件數及繳稅金額與上年度比較，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數，分別年增 3％與 3.18％，綜合所得稅稅收淨額較前一年度增加 8.29％，但營利事業所得稅稅收淨額受到去年獲利衰退影響，年減 21.44％。去年兩大所得稅稅收淨額破兆元的新高紀錄，勢將難再。
財政部表示，112 年度的綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數均較上 (111) 年度增加；綜合所得稅稅收淨額較上年度增加，營利事業所得稅稅收淨額較上年度減少。
綜所稅總自繳稅額 3,292.42 億元及營所稅總自繳稅額 6,175.32 億元，合計共 9467.74 億元，去年兩大所得稅稅收淨額破兆元紀錄，勢將難再重現。
綜合所得稅總申報件數 6,831,978 件，較上年度 6,633,016 件，增加 198,962 件，成長 3%；總自繳稅額 3,292.42 億元，較上年度 3,097.04 億元，增加 195.38 億元；減除退稅金額 582.11 億元後之稅收淨額 2,710.31 億元，較上年度稅收淨額 2,502.94 億元，增加 207.37 億元，成長 8.29%。
財政部表示，結算申報件數略為增加，稅收淨額增加推估係因薪資所得、利息所得及最低稅負申報稅額增加所致。
營利事業所得稅總申報件數 1,092,482 件，較上年度 1,058,861 件，增加 33,621 件，成長 3.18%；總自繳稅額 6,175.32 億元，較上年度 7,861.08 億元，減少 1,685.76 億元，大減 21.44%。另境外電商申報營利事業所得稅件數 138 件，申報應納稅額 21.03 億元。
財政部初步分析，申報件數略為增加，成長率與去年相當；申報自繳稅額減少，主要部分公司 112 年度獲利較上年度衰退影響所致。
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