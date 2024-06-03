綜所稅年增8.29% 但企業獲利縮水營所稅大減21.44% 兩稅合計未破兆元

財政部今（3）日彙整受理申報案件初步統計，截至今年 5 月 31 日之總申報件數及繳稅金額與上年度比較，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數，分別年增 3％與 3.18％，綜合所得稅稅收淨額較前一年度增加 8.29％，但營利事業所得稅稅收淨額受到去年獲利衰退影響，年減 21.44％。去年兩大所得稅稅收淨額破兆元的新高紀錄，勢將難再。