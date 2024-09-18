環工業者裕山上櫃申請案今獲OTC審議通過

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 18:01

‌



環工業者裕山 (7715-TW) 上櫃申請案今 (18) 日獲 OTC 審議通過，值得注意的是，同樣爲環工業者的基士德 - KY(6641-TW) 在 2021 年入股裕山，目前並持有股權 21.63%，並擁有董事席次。

裕山目前股本爲 2.9 億元，2023 年營收 14.62 億元，稅後 9555 萬元，每股純益 3.31 元，2024 年上半年 營收 8.34 億元，稅後純益 7016 萬元，每股純益 2.37 元。

‌



裕山 2024 年 1-8 月營收 10.91 億元，年增 1.11 倍。

裕山是綜合型環保專業廠商成立於 1993 年，業務涵蓋產業上中下游，包括土壤及地下水污染整治服務業務、廢棄物資源化、污染防治設備業務、防治污染藥劑製作污染防治設備及系統製造業、生活垃圾清運事業廢棄物清運、設備單元零組件業、調查檢測 / 工法規畫整治處理 / 營建工程 (委託、承攬型態)、MT/MBT 系統設計建置及營運、設備設計及開發系統整合及組裝、公部門私人企業受污染場址、燃料需求業 / 焚化或掩埋 / 資源化處理廠運作、土壤整治業廢棄物處理業。

裕山並在 2023 年 8 月承接高雄市政府加速高雄煉油廠第 1、2、5 及 6 區土壤及地下水污染整治工作 (西區案)。