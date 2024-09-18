友達GRC總部大樓 通過ISO碳中和查證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-18 20:02

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面板大廠友達 (2409-TW) 今 (18) 日宣布，全球研發中心 (Global Research Center，GRC) 總部大樓，經由第三方公正機構 SGS 台灣檢驗科技嚴謹評估與查驗程序，通過 ISO 14068-1:2023 碳中和管理標準查證。

友達表示，公司在全球顯示器產業及台灣均為首家「碳中和建築」之標竿企業，以務實精神實踐溫室氣體管理，重視量化、減量與移除等步驟，以達成碳中和的目標，並承諾於 2030 年實現台灣所有辦公據點均朝此目標邁進。

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友達表示，自 2013 年即依據 PAS 2060 標準及台灣「碳中和實施與宣告指引」進行建物碳中和宣告，並於 2023 年以友達全球研發中心（GRC）為執行起點，恪遵碳中和「優先減排，再抵銷」之原則，透過四大步驟「盤查、減量、創能、抵換」，完成建物碳中和查證，率先推進減碳進程。

其中，在盤查與減量方面，友達依循 ISO 14064-1 標準推動組織與價值鏈的溫室氣體盤查，並透過子公司友達宇沛之多工智慧樓宇系統，即時監控空調、照明、綠電的運作情形，提升用電管理效能，另針對辦公空間之用電熱點如空調、機房、資訊設備等，進行用電優化與耗能設備汰換等節能減碳措施。