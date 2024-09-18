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鉅亨速報

盤後速報 - 長科*(6548)次交易(19)日除息0.41元，參考價37.89元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


長科*(6548-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。

首日參考價為37.89元，相較今日收盤價38.30元，息值合計為0.41元，股息殖利率1.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 38.30 0.41 1.07% 0.0
2024/06/24 40.0 0.41 1.03% 0.0
2024/03/14 33.9 0.4 1.18% 0.0
2023/12/21 32.7 0.4 1.22% 0.0
2023/09/21 34.6 0.3977 1.15% 0.0

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