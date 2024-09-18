盤後速報 - 長科*(6548)次交易(19)日除息0.41元，參考價37.89元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
長科*(6548-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。
首日參考價為37.89元，相較今日收盤價38.30元，息值合計為0.41元，股息殖利率1.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|38.30
|0.41
|1.07%
|0.0
|2024/06/24
|40.0
|0.41
|1.03%
|0.0
|2024/03/14
|33.9
|0.4
|1.18%
|0.0
|2023/12/21
|32.7
|0.4
|1.22%
|0.0
|2023/09/21
|34.6
|0.3977
|1.15%
|0.0
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