盤後速報 - 長科*(6548)下週(9月19日)除息0.41元，預估參考價36.99元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05
長科*(6548-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。
以今日(9月12日)收盤價37.40元計算，預估參考價為36.99元，息值合計為0.41元，股息殖利率1.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
長科*(6548-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為導線架製造。近5日股價下跌1.97%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|37.40
|0.41
|1.1%
|0.0
|2024/06/24
|40.0
|0.41
|1.03%
|0.0
|2024/03/14
|33.9
|0.4
|1.18%
|0.0
|2023/12/21
|32.7
|0.4
|1.22%
|0.0
|2023/09/21
|34.6
|0.3977
|1.15%
|0.0
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