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鉅亨速報

盤後速報 - 長科*(6548)下週(9月19日)除息0.41元，預估參考價36.99元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05


長科*(6548-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。

以今日(9月12日)收盤價37.40元計算，預估參考價為36.99元，息值合計為0.41元，股息殖利率1.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

長科*(6548-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為導線架製造。近5日股價下跌1.97%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 37.40 0.41 1.1% 0.0
2024/06/24 40.0 0.41 1.03% 0.0
2024/03/14 33.9 0.4 1.18% 0.0
2023/12/21 32.7 0.4 1.22% 0.0
2023/09/21 34.6 0.3977 1.15% 0.0

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