盤後速報 - 華晶科(3059)次交易(19)日除息0.7元，參考價34.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
華晶科(3059-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為34.5元，相較今日收盤價35.20元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.99%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|35.20
|0.7
|1.99%
|0.0
|2023/09/19
|34.85
|1.00007
|2.87%
|0.0
|2022/09/21
|36.65
|0.6879
|1.88%
|0.0
|2021/09/29
|36.15
|0.4967
|1.37%
|0.0
|2020/09/16
|26.95
|0.5206
|1.93%
|0.0
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