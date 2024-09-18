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鉅亨速報

盤後速報 - 華晶科(3059)次交易(19)日除息0.7元，參考價34.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


華晶科(3059-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為34.5元，相較今日收盤價35.20元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 35.20 0.7 1.99% 0.0
2023/09/19 34.85 1.00007 2.87% 0.0
2022/09/21 36.65 0.6879 1.88% 0.0
2021/09/29 36.15 0.4967 1.37% 0.0
2020/09/16 26.95 0.5206 1.93% 0.0

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