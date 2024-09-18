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鉅亨速報

盤後速報 - 第一店(2706)次交易(19)日除息0.35元，參考價14.8元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


第一店(2706-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

首日參考價為14.8元，相較今日收盤價15.15元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 15.15 0.35 2.31% 0.0
2023/09/20 15.65 0.35 2.24% 0.0
2022/09/06 14.2 0.14 0.99% 0.0
2021/10/06 14.2 0.15 1.06% 0.0
2020/09/11 13.85 0.45 3.25% 0.0

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