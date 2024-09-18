盤後速報 - 第一店(2706)次交易(19)日除息0.35元，參考價14.8元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
第一店(2706-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
首日參考價為14.8元，相較今日收盤價15.15元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|15.15
|0.35
|2.31%
|0.0
|2023/09/20
|15.65
|0.35
|2.24%
|0.0
|2022/09/06
|14.2
|0.14
|0.99%
|0.0
|2021/10/06
|14.2
|0.15
|1.06%
|0.0
|2020/09/11
|13.85
|0.45
|3.25%
|0.0
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