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鉅亨速報

盤後速報 - 華晶科(3059)下週(9月19日)除息0.7元，預估參考價34.65元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05


華晶科(3059-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(9月12日)收盤價35.35元計算，預估參考價為34.65元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

華晶科(3059-TW)所屬產業為光電業，主要業務為CC0108 電子零組件製造業。F40101 國際貿易業。研究、開發、設計、生產、製造與銷售數位影像相關產品。近5日股價下跌3.23%，集中市場加權指數下跌0.29%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 35.35 0.7 1.98% 0.0
2023/09/19 34.85 1.00007 2.87% 0.0
2022/09/21 36.65 0.6879 1.88% 0.0
2021/09/29 36.15 0.4967 1.37% 0.0
2020/09/16 26.95 0.5206 1.93% 0.0

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集中市場加權指數21653.252.96%
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加權指數法興(售) 槓桿5.15

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