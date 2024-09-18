盤後速報 - 凱基優選高股息30(00915)次交易(19)日除息0.82元，參考價26.41元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
凱基優選高股息30(00915-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.82元。
首日參考價為26.41元，相較今日收盤價27.23元，息值合計為0.82元，股息殖利率3.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|27.23
|0.82
|3.01%
|0.0
|2024/06/19
|28.28
|0.72
|2.55%
|0.0
|2024/03/18
|25.64
|0.72
|2.81%
|0.0
|2023/12/18
|23.14
|0.45
|0.0%
|0.0
|2023/09/18
|21.65
|0.7
|3.23%
|0.0
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