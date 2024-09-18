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鉅亨速報

盤後速報 - 凱基優選高股息30(00915)次交易(19)日除息0.82元，參考價26.41元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


凱基優選高股息30(00915-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.82元。

首日參考價為26.41元，相較今日收盤價27.23元，息值合計為0.82元，股息殖利率3.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 27.23 0.82 3.01% 0.0
2024/06/19 28.28 0.72 2.55% 0.0
2024/03/18 25.64 0.72 2.81% 0.0
2023/12/18 23.14 0.45 0.0% 0.0
2023/09/18 21.65 0.7 3.23% 0.0

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