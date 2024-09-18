明按兵不動希望濃！英8月CPI持穩於2.2%英鎊應聲漲 但服務通膨回升引市場擔憂

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-18 16:19

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英國統計局 (ONS) 今(18)日說，該國上月消費者物價指數 (CPI) 維持在 2.2%，與上月持平，但核心 CPI 從 7 月的 3.3% 小幅上升至 3.6%，高過接受《華爾街日報》調查分析師平均預期的 3.5%，不過由於整體通膨率持穩，分析師預估英國央行 (BoE) 明日料將按兵不動。

英國國家統計局首席經濟學家 Grant Fitzner 說：「由於各種價格波動相互抵消，8 月通膨保持穩定，主要變動來自機票價格，尤其是飛往歐洲的機票價格，繼去年此時票價下跌後，今年出現月度性大幅上漲，而這被油價下跌及餐廳與飯店價格下降所抵消。此外，商店購買的酒類價格在 8 月略降，但與去年同期相比有所上漲。」

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但受 BoE 密切關注的服務通膨一直居高不下，從 7 月 5.2% 大幅上升至 5.6%。通膨加速恐迫使交易商減少支持 BoE 在今年內再降息一次的預測。BoE 此前曾預測服務通膨將在今年秋天回升，然後在年底再次回落。

英國財政部副部長 Darren Jones 說：「多年的高通膨已經造成了傷害，物價水準仍遠高於 4 年前水準」。

在英國 8 月 CPI 數據公布前，市場已經預期 BoE 將維持利率於 5% 不變。由於 8 月數據顯示通膨依然頑固，市場對今年底前利率維持在當前水位的預期可能會增加。

ING 分析師 Francesco Pesole 在最新出具的研究報告中說：「今天公佈的數據幾乎證實了英國央行明天應該會保持利率不變。」

Forexlive 分析師 Justin Low 則指出，在今天以前，交易員認為 BoE 明日維持銀行利率不變的機率約 63%。剛出爐的通膨數據幾乎鞏固了 BoE 明日將維持利率不變的想法。尤其是在服務業通膨率回升之後。