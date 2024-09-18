逆差擴大！今年前7月陸電動車對韓出口飆逾八倍 擠下德國成韓電動車最大來源國

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-18 15:11

‌



最新數據顯示，今年前 7 月中國電動車對南韓出口年增 848%，超越德國成為南韓電動車最大進口國。目前，進入南韓市場的中國電動車主要是公車和卡車等商用車輛

根據南韓產業通商資源部和韓國貿易協會 (KOTRA) 今(18)日發布的數據，該國今年前 7 月純電動車 (BEV) 進口額達 12.9 億美元，年增 13.5%，其中中國電動車進口額高達 8.48 億美元，佔總進口額的 65.8%。

‌



根據南韓國土交通部統計數據，儘管今年上半年調整了有利於國產電動車的補貼政策，中國電動公車市佔率仍達 40.7%，直逼南韓國產電動車的 59.3%。

自去年下半年開始，上海超級工廠生產的特斯拉以價格優勢大舉進入南韓市場。根據 CarIsYou 數據研究所報告，今年上半年特斯拉 Model Y 銷量年增 395.4% 至 1 萬 0041 萬輛，成為進口車銷售冠軍。此外，特斯拉 Model 3 銷量 7026 輛，排名第四。

值得注意的是，中國電動車品牌正加速在南韓佈局。中國最大汽車製造商比亞迪打算在今年下半年進軍南韓乘用車市場，這將進一步加劇南韓本土車廠的競爭壓力。

與此形成鮮明對比的是，南韓 0 電動車對中國出口幾乎為零。這種巨大的貿易逆差不僅影響南韓貿易平衡，也凸顯南韓汽車業在全球電動車市場競爭力不足的問題。

在韓國主要汽車市場之一的歐洲，今年上半年中國電動車市佔率已超過 18%，成長迅速。

根據南韓汽車移動產業協會數據，隨著中國電動車積極開拓海外市場，今年上半年南韓電動車全球市佔率降至 9.6%，低於去年的 10.4%。

南韓產業研究院 (KIET) 上週二 (10 日) 發布報告指出，該國電動車產業亟需透過創新生產方式、優化供應鏈等手段提升產品價格競爭力，以因應來自中國的激烈競爭。