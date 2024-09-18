〈焦點股〉搶親大戰叫停！中信金強彈3% 新新面臨修正壓力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-18 11:03

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金管會中秋節前一日臨時召開記者會，提出 4 項理由，不同意中信金公開收購新光金申請案，近一月來被外資無情拋出持股的中信金，今 (18) 日股價應聲強彈超過 3%，最高來到 34.25 元，回到本波併購消息傳出前的價位；而新娘新光金先前獲外資積極加碼，今天應聲重挫逾半根，台新金股價亦面臨修正壓力。

自中信金有意搶親新光金消息傳出後，外資似乎不看好這樁買賣，不斷拋售持股，近 20 個交易日以來，累計大賣超過 80 萬張，其中多達 19 個交易日賣超，不過，投信積極卡位，呈現連 12 買中信金，近 20 個交易日累計敲進近 14.5 萬張。

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受到雙龍搶珠比價效應影響，新光金獲得外資連 12 買，累計敲進逾 51 萬張，不過，在金管會出面喊卡這場搶親大戰後，新光金今天遭到拋售，最低來到 12.3 元，跌幅達 7%，截至上午 11 點，成交量已爆出逾 44 萬張；台新金股價應聲下跌超過 3%，最低來到 18.15 元。

金管會駁回中信金公開收購新光金案，主要有四大考量，在保險業務方面，保險局官員認為，中信金對於新光人壽損益及財務狀況未能充分掌握，也未提出增資承諾書具體內容。

金管會對於中信金預定收購持股比率 10% 至 51%，沒有做出各種情境因應，有很大疑慮，舉例來說，若是台新新光金控通過後，後續可能衍生股權與經營權紛爭；金管會近年來均不鼓勵以股票為對價之公開收購，傾向現金為主；此外，若未於期限內完成整併，金管會認為，釋股方案內容有欠具體。