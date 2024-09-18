黎巴嫩大量BB Call被遠端引爆 是台灣製造 釀9死近3,000人傷

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-18 08:34

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黎巴嫩真主黨用於通訊的大量 BB Call 周二（17 日）被遠端引爆，至少奪走 9 條人命，近 3,000 人受傷，且這批 BB Call 是台灣製造。

多名人員的 BB Call 被引爆，真主黨聲稱，這起事件是真主黨在與以色列近一年衝突中遭遇的最大安全漏洞。

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首次爆炸發生在當地時間周二下午 3 點 45 分，隨後大約上千台 BB Call 被引爆，這波爆炸持續了大約 1 個小時。

網上大量爆炸影片顯示，BB Call 的爆炸威力不算大，但威力足以致人傷殘，受傷部位主要是手臂、腹部及臉部。

黎巴嫩衛生部敦促民眾趕緊丟棄 BB Call，並警告醫院保持高度警惕，以因應人們對緊急醫療服務的需求。

伊朗駐黎巴嫩大使也在這起爆炸案中受輕傷，目前在醫院接受治療，情況良好。

據黎巴嫩國內安全部隊聲稱，爆炸發生在境內多個地區，特別是貝魯特南部郊區，已經對這一事件展開調查。

據《路透社》報導，這批 BB Call 的製造商是「Gold Apollo」（金阿波羅），型號是 AR-924，而「Gold Apollo」是台灣製造商，公司地址位於新北市汐止。

104 人力銀行的資料顯示，金阿波羅資本額為新台幣 1 億元，成立於 1995 年，主要以研發設計製造生產無線通信產品為主，員工人數不到 40 人。

BB Call 是真主黨成員使用的一種封閉式通訊系統，最不易受駭客攻擊和竊聽。目前尚不清楚是什麼原因導致多個裝置同時爆炸。

軍事分析專家 Elijah Magnier 表示，這批通訊設備在分發之前就改裝過了，允許遠端引爆，這些設備基本上都來自伊朗，這意味伊朗也需要檢查他們所有的產品和設備。

目前以色列並未宣布對爆炸事件負責，真主黨則認定以色列負有全部責任，並揚言以色列會受到懲罰。

貝魯特美國大學學者 Ramy Khoury 認為，BB Call 爆炸是真主黨多年來面臨的最危險的事件，這起事件可能象徵著一場更大規模行動的開始。