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黎巴嫩全國BB Call連環爆 專家：機內可能被安置微量爆炸物

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-18 14:00

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針對全國BB Call連環爆事件，黎巴嫩真主黨周二發表聲明，指控以色列負有「全部責任」。（圖：Shutterstock）

針對全國 BB Call 連環爆事件，黎巴嫩真主黨周二（17 日）發表聲明，指控以色列負有「全部責任」，並誓言要採取報復行動。

《以色列公共廣播公司》等媒體援引相關專業人士的分析，指出爆炸可能透過以下兩種方式引發：


一種是凶手透過駭客手段，同步對數千台 BB Call 發動網路攻擊，導致鋰電池短路或過載，從而引發爆炸。

另一種是凶手在 BB Call 內提前安置爆炸物。

《半島電視台》就援引黎巴嫩安全部門消息人士的話稱，黎巴嫩真主黨在收到 BB Call 前，以色列情報與特勤局曾攔截這批 BB Call，並在 BB Call 內部安置不到 20 克的微量爆炸物。

據以色列媒體分析，如果以色列真的發動此次襲擊，其目的可能有以下三點：

第一、以色列向黎真主黨釋出明確信號，即以色列發動打擊的方式，有很多種，並且以色列會不斷升級。

第二、以色列阻止和擾亂真主黨潛在襲擊。

第三、以色列利用真主黨陷入混亂甚至部分癱瘓的時機，對其展開大規模軍事行動。

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黎巴嫩以色列BB Call

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