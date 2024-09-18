甲骨文股價攀升 艾利森快搶走亞馬遜貝佐斯「全球亞富」美名

鉅亨網編譯許家華 2024-09-18 08:51

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甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 創辦人兼董事長艾利森(Larry Ellison) 正緊追亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 的腳步，爭奪全球第二富翁的寶座，但這場競爭非關人工智慧。

根據 FactSet 的數據，艾利森目前擁有甲骨文近 42% 的股份。周二，甲骨文的股價下跌 1.7%，收於 167.47 美元，結束 5 日漲勢，並創下自 8 月 7 日以來的最大跌幅。當天股價一度跌至 166.77 美元。

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目前，艾利森的淨資產為 2035 億美元，位居全球富豪榜第三，貝佐斯則以 2048 億美元位居第二。然而，這一局面可能會迅速改變。周一，甲骨文股價上漲 5%，艾利森的財富一度達到 2060 億美元，超越了貝佐斯的 2030 億美元。

儘管周二股價回落，甲骨文本月股價仍上漲 19%，今年迄今已上漲 59%。該股可望實現自 2024 年 3 月以來最佳的季度，當季股價上漲 19.14%。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 和 Jack Adair 將甲骨文的股票評級從「持有」上調至「買入」，並提高目標價。甲骨文上周財報超出預期，並宣布與亞馬遜的雲計算部門 AWS 展開合作。儘管 Melius 分析師不預期每個季度都會如此強勁，但他們認為隨著營收增長加速，該股應該會在長期走漲。