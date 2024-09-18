〈陸港盤後〉中國央行9月MLF操作常規性延後續做 滬指一度跌破2,700點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-18 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（18 日）收盤漲跌互見，滬指一度跌破 2,700 點，中國人民銀行（央行）周三以固定利率、數量招標方式展開人民幣（下同）5,682 億元逆回購操作，中標利率維持在 1.70％的水準。

滬指周三收盤漲 0.49% 報 2,717.28 點，深證成指漲 0.11% 報 7,992.25 點，創業板指跌 0.11% 報 1,533.47 點，兩市成交額合計 4,793 億元。

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醫療保健、建築、農業、醫藥、石油、釀酒類股走低，煤炭、房地產、銀行族群上揚。

中國央行將於 9 月 25 日續做今日到期的中期借貸便利（MLF）。Wind 的數據顯示，周三 4,875 億元逆回購和 5,910 億元 MLF 到期，代表當日淨回籠 5,103 億元的銀彈。

本周內央行累計有 8,845 億元 7 天期逆回購到期和 5,910 億元 1 年期 MLF 到期，周四到周五到期金額分別為 1,608 億、2,362 億元。

據《經濟參考報》報導，中標利率持平，符合市場普遍預期。專家說，央行剛剛在 7 月 25 日把 MLF 中標利率大幅度下調 20 個基點，近期市場利率總體保持穩定。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，接下來考慮到季末特殊時點臨近，政府債券供給增加，繳准、繳稅等給短期資金面帶來擾動，但市場隨宏觀政策加力有預期，央行仍可能拿出降準等工具，配合積極財政政策，加上央行公開市場靈活操作，預料資金面有望繼續保持平穩。